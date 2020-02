Włochy: O 8 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa; łącznie zmarło 29 osób

W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło we Włoszech osiem osób, co zwiększa do 29 dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych - podał w sobotę szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. Do 1128 wzrosła liczba osób zakażonych.

Liczba potwierdzonych zakażeń zwiększyła się o 240 nowych przypadków - podano w komunikacie Obrony Cywilnej.

Głównie ognisko rozprzestrzeniania się wirusa znajduje się w Lombardii na północy Włoch.