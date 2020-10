Włochy: O ponad 80 proc. spadł od marca do września ruch na lotniskach

O 83 proc. spadła liczba pasażerów na lotniskach we Włoszech od marca do września z powodu pandemii - ogłosiło w środę krajowe stowarzyszenie zarządców portów lotniczych. Jak wyjaśniło, notowana liczba podróżnych oznacza powrót do sytuacji sprzed 25 lat.

W przedstawionym raporcie podkreśla się, że po ożywieniu w letnich miesiącach we wrześniu liczba pasażerów na włoskich lotniskach była niższa o prawie 70 procent w porównaniu z tym samym miesiącem przed rokiem. Było ich 5,7 mln, czyli tyle, ile w 1995 roku, a więc w okresie przed wielkim rozwojem połączeń lotniczych.

Sytuację finansową włoskich lotnisk oceniono jako krytyczną. Od marca do września liczba połączeń była niższa o 68 proc., a transport towarów mniejszy o jedną trzecią.

Według prognozy do końca tego roku obsłużonych zostanie 58 mln pasażerów, podczas gdy w 2019 r. było ich 193 mln. To oznacza spadek o 70 proc. i zmniejszenie przychodów o 2 miliardy euro.

"Dane te są dramatyczne" - podkreślił prezes stowarzyszenia zarządców lotnisk Fabrizio Palenzona. Dodał, że są one pogrążone w bardzo głębokim kryzysie finansowym, w wyniku czego zagrożone są tysiące miejsc pracy oraz plany modernizacji. Jak podkreślił, rząd "nie może porzucać" tej strategicznej branży i musi w nią inwestować.

"Bez lotnisk kraj stoi" - ostrzegł Palenzona.

Z Rzymu Sylwia Wysocka