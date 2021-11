Włochy: Obchody Święta Niepodległości w ambasadzie RP w Rzymie

“Dzisiejsza Polska jest krajem demokratycznym, nowoczesnym, zwróconym ku przyszłości, ale szanującym swoją historię” - powiedziała ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders podczas środowej uroczystości z okazji Święta Niepodległości w ambasadzie w Rzymie.

W przemówieniu ambasador RP podkreśliła, że 11 listopada 1918 roku Polska powróciła na geograficzną i polityczną mapę Europy jako wolny i suwerenny kraj po 123 latach ucisku z powodu rozbiorów.

"Mimo długiego braku suwerenności i wolności naród polski nigdy nie stracił swojego charakteru i swoich tradycji" - oświadczyła Anna Maria Anders, przypominając, że przez cały ten czas Polacy zawsze kultywowali swoją tożsamość, nie porzucili marzenia o odrodzeniu ojczyzny i walczyli z prześladowcami.

"11 listopada 1918 roku zakończył stulecie walk, heroicznych, ale bezowocnych powstań, których ceną były wielkie straty ludzkie i materialne" - dodała.

Ambasador Anders zaznaczyła, że wraz z wybuchem II wojny światowej zakończyła się odzyskana wolność i suwerenność. "Polska zapłaciła straszliwą cenę - 6 milionów zamordowanych obywateli, a po wojnie komunistyczny system narzucony przez ZSRR" - podkreśliła.

"I znów wielu Polaków znalazło się na wygnaniu, marząc o powrocie do niepodległej i suwerennej ojczyzny" - mówiła. Jak zaznaczyła, był wśród nich jej ojciec, dowódca II Korpusu Polskiego generał Władysław Anders. Przypomniała, że w walkach o wyzwolenie Włoch podczas II wojny światowej zginęło wielu Polaków.

Pełną suwerenność i demokrację, podkreśliła, Polska odzyskała w 1989 roku.

"Dzisiejsza Polska jest krajem demokratycznym, nowoczesnym, zwróconym ku przyszłości, ale szanującym swoją historię. To, co reprezentuje dzisiaj Polska było możliwe dzięki wysiłkowi Polaków, ale także jej zagranicznych przyjaciół, w tym Włoch" - oświadczyła ambasador Anna Maria Anders. Odnotowała "doskonałą współpracę" ze stroną włoską we wszystkich sektorach, zwłaszcza wojskowym.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele włoskich sił zbrojnych i korpusu dyplomatycznego. Odbyła się też ceremonia odznaczenia dwóch włoskich oficerów medalami przyznanymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Brązowy medal Wojska Polskiego w uznaniu zasług w dziedzinie współdziałania w ramach jednostek wielonarodowych, w skład których wchodzą polskie jednostki, otrzymali Andrea Fazio i Enrico Azzoni.

Ambasador Anders złożyła wieniec przed popiersiem Józefa Piłsudskiego w Rzymie.