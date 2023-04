Włochy: Obchody Święta Wyzwolenia spod niemieckiej okupacji i zwycięstwa nad faszyzmem

Pod znakiem prób zasypania podziałów we Włoszech obchodzone jest we wtorek Święto Wyzwolenia, upamiętniające oswobodzenie miast spod niemieckiej okupacji i zwycięstwo nad faszyzmem w 1945 roku. Podczas gdy oddawany jest hołd uczestnikom ruchu oporu, jak co roku pojawiają się głosy, że dotąd nie rozliczono lewicowej partyzantki z jej działań. Przedstawiciele władz apelują o jedność.

Rano wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Ołtarzu Ojczyzny na Placu Weneckim w Rzymie złożyli prezydent Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni oraz przewodniczący Senatu Ignazio La Russa i Izby Deputowanych Lorenzo Fontana.

W przesłaniu z okazji święta prezydent Mattarella oświadczył, że konieczna jest pamięć o "jednym z najbardziej dramatycznych okresów w historii" Włoch po to, by - jak dodał - "w szeroki sposób przyczynić się do tego, aby poznać i nie zapomnieć o tych, którzy walczyli w obronie ideałów niepodległości oraz wolności, co umożliwiło wyzwolenie Włoch z nazistowsko-faszystowskiej opresji".

Premier Meloni, liderka prawicowego ugrupowania Bracia Włosi, w liście opublikowanym we wtorek na łamach dziennika "Corriere della Sera" wyraziła pragnienie, by 25 kwietnia był momentem "zgody narodowej". "Niech świętowanie odzyskanej wolności pomoże nam zrozumieć i umocnić rolę Włoch na świecie jako niezbywalnego bastionu demokracji" - napisała szefowa rządu.

Przywódczyni ugrupowania, którego część działaczy wywodzi się z ruchu postfaszystowskiego, oświadczyła: "Od wielu lat, jak uznaje to każdy uczciwy obserwator, partie reprezentujące prawicę w parlamencie deklarują, że nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek nostalgią za faszyzmem".

Jako "fundamentalny owoc 25 kwietnia" Meloni wymieniła "wartości demokratyczne, które podeptał faszyzm". "Znajdujemy je wyryte w Konstytucji Republiki" - dodała.

"Jesteśmy po stronie wolności i demokracji, bez żadnego +ale+ i to jest najlepszy sposób, by zaktualizować przesłanie 25 kwietnia. Wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę nasza wolność znalazła się faktycznie w zagrożeniu" - stwierdziła włoska premier.

W całych Włoszech odbywają się rocznicowe marsze, organizowane głównie przez stowarzyszenie włoskich partyzantów i ich rodzin.

Ambasada RP we Włoszech we wpisie na Twitterze przypomniała o udziale polskich żołnierzy z 2. Korpusu generała Władysława Andersa w wyzwalaniu Włoch.

W obchodach święta uczestniczyła ambasador RP Anna Maria Anders, która wzięła udział w ceremonii na rzymskim cmentarzu brytyjskiej Wspólnoty Narodów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka