Włochy: Obrady ministrów zdrowia G20: Szczepionki dla krajów potrzebujących

Zagwarantowanie szczepionek przeciw Covid-19 krajom najbardziej potrzebującym to jeden z celów spotkania w Rzymie delegacji ministerstw zdrowia z państw G20. "Dziś nierówności są bardzo duże" - mówił w niedzielę gospodarz obrad włoski minister Roberto Speranza.

W pierwszym dniu spotkania na temat pandemii Speranza zauważył, że są kraje, gdzie kampania szczepień jest bardzo zaawansowana oraz te, które są daleko za nimi.

Jego zdaniem są warunki do tego, by 20 najbardziej rozwiniętych krajów świata podpisało Pakt Rzymski, w którym szczepionka zostanie uznana za "prawo wszystkich, a nie przywilej dla nielicznych". "To wyzwanie, które podzielają wszystkie reprezentowane tu państwa" - oświadczył Speranza. Wyraził nadzieję, że wszystkie kraje podpiszą w poniedziałek deklarację w tej sprawie.

Jako drugi cel włoski minister wymienił "zwiększenie sił narodowych systemów służby zdrowia i inwestycji w nie".

Potrzebna jest, jak dodał Speranza, bardzo znacząca zmiana w służbie zdrowia, która umożliwi to, że osoba chora będzie leczona "niezależnie od swoich warunków ekonomicznych, miejsca urodzenia i koloru skóry".

Minister zdrowia Włoch zwrócił się też do obserwujących obrady dziennikarzy i odniósł się do pogróżek i napaści, do jakich doszło na reporterów we Włoszech podczas wieców antyszczepionkowców. "Chcę wyrazić solidarność z tymi, którzy otrzymują groźby z powodu wykonywanej pracy" - oświadczył Speranza. "Widzieliśmy, że wielu dziennikarzy płaci cenę za swoją pracę i to jest niedopuszczalne" - dodał.

Z Rzymu Sylwia Wysocka