Włochy: Obrady szefów MSZ Rady Europy: wsparcie dla Ukrainy to priorytet

“Wsparcie dla Ukrainy, zaatakowanej przez Rosję odrzucającą wartości i zasady, których obrona jest misją Rady Europy, to absolutny priorytet” - oświadczyła sekretarz generalna RE Marija Pejcinovic Buric, otwierając obrady szefów dyplomacji 46 krajów członkowskich w Turynie w piątek.

Sekretarz generalna mówiła, że Rada Europy popiera działania prokuratora generalnego Ukrainy w ramach dochodzenia dotyczącego łamania praw człowieka przez Rosjan. Zapowiedziała otwarcie biur RE w Kijowie.

Gospodarz spotkania, włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio oświadczył: rosyjska "agresja to jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego, które dotyka bezpośrednio ludność Ukrainy".

"Konsekwencje konfliktu są liczne i dramatyczne dla Ukrainy, ale także dla Europy i dla świata" - stwierdził Di Maio.

Zdaniem szefa włoskiego MSZ "moralnym obowiązkiem i politycznym imperatywem" jest niedopuszczenie do ryzyka, by finansowe konsekwencje wydalenia Rosji z Rady Europy i brak wpływów od Moskwy doprowadziły do umniejszenia funkcji tej organizacji. To pierwsze takie obrady od chwili wyrzucenia Rosji z RE po agresji na Ukrainę.

Jednym z przyjętych dokumentów jest rekomendacja, by otoczyć szczególną troską kobiety i dziewczynki, uciekające z Ukrainy. To, jak wyjaśniono, reakcja na przypadki gwałtów i obawy dotyczące handlu ludźmi oraz innych form przemocy na tle seksualnym.

Polskę reprezentuje na obradach wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Spotkanie trwa w Reggia di Venaria, dawnej rezydencji królewskiej, wpisanej na Listę Dziedzictwa UNESCO.