Włochy: Oburzenie atakiem słownym pod adresem prezydenta Mattarelli

Włoscy politycy są oburzeni incydentem podczas antyrządowej demonstracji we wtorek w Rzymie, w trakcie której doszło do słownego ataku pod adresem prezydenta Sergio Mattarelli i obrażenia pamięci jego brata, zabitego przez mafię. O spokój apeluje szef MSZ.

"Mafia zabiła nie tego brata, co trzeba" - takie słowa padły podczas popołudniowej kilkusetosobowej manifestacji antyrządowego, populistycznego, prawicowego ruchu, który określa się jako "pomarańczowe kamizelki". Protestuje on przeciwko polityce władz w związku z pandemią koronawirusa i twierdzi, że jest to "światowe oszustwo".

Wypowiedź zarejestrowana przez media w czasie protestu w Święto Republiki odnosiła się do starszego brata obecnego szefa państwa, Piersantiego Mattarelli, zamordowanego przez cosa nostra w 1980 roku, gdy był przewodniczącym władz na Sycylii.

Szef MSZ Luigi Di Maio w wydanym oświadczeniu potępił to zdarzenie, nazywając je "bardzo poważnym" i "niepokojącym" incydentem.

"Trzeba obniżyć ton, a świat polityki jako pierwszy powinien dać dobry przykład" - oznajmił minister spraw zagranicznych. Zaapelował do organizatorów, aby odcięli się od tych słów.

Minister ds. kontaktów z parlamentem Federico D'Inca ocenił, że te "obelgi" są niegodne i dyskwalifikują organizatorów wiecu.

Atak potępili politycy opozycyjnej centroprawicy: Antonio Tajani i Giorgia Meloni. Lider Ligi Matteo Salvini oświadczył: "Kto obraził prezydenta Mattarellę oraz wszystkie ofiary mafii musi się tylko wstydzić, nie reprezentuje Włoch ani Włochów".

