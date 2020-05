Włochy: Od 26 maja ponownie będzie można zwiedzać Pompeje

Od 26 maja można będzie znów zwiedzać park archeologiczny w Pompejach. Trwają tam przygotowania, by zapewnić turystom odpowiednie warunki wynikające z wymogów pandemii. Będą im oferowane eksperymentalne, ograniczone trasy zwiedzania w ulgowej cenie biletu.

Otwarcie po prawie trzech miesiącach pozostałości antycznego miasta, zniszczonego przez erupcję Wezuwiusza będzie jednym z symboli stopniowego powrotu do normalności we Włoszech. W Pompejach rozłożono to na dwa etapy.

Opracowany został taki plan bezpiecznego zwiedzania, by nie tworzyły się tam skupiska ludzi i by zachowywany był dystans między nimi. W pracach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, policjanci i karabinierzy.

Pierwsza, eksperymentalna faza otwarcia ma trwać według zapowiedzi dwa tygodnie. Możliwy będzie wtedy spacer uliczkami starożytnego miasta oraz obejrzenie jego najsłynniejszych zabytków.

W drugiej fazie zwiedzanie będzie obejmować również pozostałości niektórych budynków; tych o największej powierzchni i mających osobne wejście i wyjście.

"Trwają wspólne prace po to, aby zwiedzający mogli jak najszybciej powrócić na teren archeologiczny"- zapewnił jego dyrektor Massimo Osanna.