Włochy: od kwietnia można szczepić 10 mln osób miesięcznie

Od początku kwietnia we Włoszech możliwe będzie szczepienie 10 milionów osób miesięcznie - taką prognozę przedstawił we wtorek dyrektor krajowej Agencji Leków Nicola Magrini. Do Agencji zaapelowano zaś o zaaprobowanie rosyjskiej szczepionki Sputnik V.

W rozmowie z dziennikiem "Corriere della Sera" Magrini stwierdził, że od Wielkanocy, czyli od pierwszych dni kwietnia możliwe będzie osiągnięcie szczytu kampanii szczepień.

"Możemy być w stanie szczepić 10 milionów obywateli i więcej miesięcznie"- dodał.

Jak zaznaczył szef Agencji Leków, teraz Włochy czekają na europejską aprobatę szczepionki firmy Johnson&Johnson.

Magrini zapytany o to, dlaczego we Włoszech preparat AstraZeneca podawany jest osobom do 55 lat, a w innych krajach do 65 lat, odparł, że w Italii przeważyła opinia krajowej Agencji Leków. Stwierdził, że za limit skuteczności uznano 55 lat.

Wyjaśnił zarazem, że dla grupy wiekowej 55-65 lat było za mało danych co do skuteczności szczepionki.

Zapewnił jednocześnie, że nie należy być "podejrzliwym" wobec szczepionki AstraZeneca.

Dyrektor medyczny rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani Francesco Vaia zaapelował do europejskiej i krajowej Agencji Leków o wydanie zgody na użycie rosyjskiej szczepionki Sputnik V.

"Ma ona zadeklarowaną skuteczność ponad 90 procent. Chciałbym, aby urzędy - europejski i włoski - zaaprobowały jak najszybciej Sputnika" - powiedział dziennikowi "Il Messeggero". Vaia zaznaczył, że włoska szczepionka, nad którą trwają prace, może być gotowa we wrześniu.

We Włoszech zaszczepiono dotąd ponad 2,6 miliona osób, w tym dwie dawki dostało prawie 1,2 miliona.

Z Rzymu Sylwia Wysocka