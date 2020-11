Włochy: Od początku epidemii osiem zgonów na Covid19 wśród dzieci i nastolatków

Ośmioro dzieci i nastolatków zmarło od początku epidemii we Włoszech na Covid-19 - poinformował krajowy Instytut Służby Zdrowia w czwartek. Zakażenia w grupie wiekowej do 19 lat stanowią 12 procent ogółu.

Osiem zgonów na ponad 52 tys. - to statystyka przedstawiona przez Instytut, który opracował ją razem ze stowarzyszeniem pediatrów.

Jak ogłoszono, dotychczas koronawirusa wykryto u 149 tys. dzieci i młodzieży w wieku do 19 lat, podczas gdy liczba potwierdzonych w kraju łącznie przypadków przekroczyła 1,4 mln.

Dane zostały zaprezentowane w związku z zorganizowanym w formie cyfrowej kongresem "Włoska pediatria i pandemia Sars-CoV-2".

Stowarzyszenie pediatrów zaapelowało, również przy okazji kongresu, o jak najszybsze otwarcie szkół po to, by - jak podkreślono- zapobiec kryzysowi edukacyjnemu. We Włoszech na zdalne nauczanie przeszła większość gimnazjalistów oraz uczniowie liceów i techników, a także niektórych szkół podstawowych, zamkniętych na mocy decyzji lokalnych władz.

Wiceprezes stowarzyszenia Rino Agostiniani oświadczył: "Łatwiej dorosły zakazi dziecko, niż w drugą stronę". Podkreślił, powołując się na dane Ministerstwa Oświaty, że szkoły z punkty widzenia epidemicznego są bezpiecznym miejscem. Według resortu koronawirusa stwierdzono o ponad 5700 uczniów, czyli 0,08 procent całej populacji szkolnej. Wśród nauczycieli liczba ta wynosi 1020, to jest 0,13 proc. wszystkich.

Pediatrzy alarmują, że nasilają się konsekwencje izolacji i szkolnego nauczania; wśród nich wymienili niepokój, zaburzenia snu i odżywiania.

Z Rzymu Sylwia Wysocka