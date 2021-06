Włochy: Od poniedziałku cały kraj w białej strefie minimalnych restrykcji

Od poniedziałku całe Włochy będą w białej strefie minimalnych restrykcji. Jako ostatni dołączy do niej region Dolina Aosty- ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Komitet doradców rządu wyraził zaś zgodę na otwarcie dyskotek dla posiadaczy tzw. zielonych przepustek.

Oczekuje się, że w najbliższych dniach rząd podejmie decyzję o dacie otwarcia dyskotek. Nieoficjalnie wiadomo, że ma to nastąpić w pierwszej połowie lipca.

Od poniedziałku również przestanie obowiązywać wymóg noszenia maseczek na zewnątrz. Władze apelują jednak o wyjątkową ostrożność ze względu na szerzenie się bardzo zaraźliwego wariantu Delta. Stanowi on obecnie ponad 16 procent zakażeń - podał Instytut Służby Zdrowia.

Minister do spraw regionów Mariastella Gelmini oświadczyła, że "trzeba przezwyciężyć ostatnie punkty oporu ze strony obywateli w sprawie szczepień" przeciwko Covid-19.

"Przy szerzeniu się wariantu Delta są one niezbędne" - podkreśliła w wywiadzie telewizyjnym.

Podany w piątek bilans epidemii zwiększył się o następnych 56 zgonów do 127 418. Ta wyższa niż w ostatnich dniach dobowa liczba zmarłych, wyjaśniono, to rezultat uaktualnionych danych nadesłanych przez region Apulia, dotyczących okresu od marca do maja.

Wykryte zostały we Włoszech 753 następne przypadki koronawirusa, stwierdzone w 192 tysiącach testów. Tylko 0,4 procent z nich dało wynik pozytywny.

Liczba potwierdzonych zakażeń wynosi ponad 4,2 mln. Około 4 mln osób jest wyleczonych. Obecnie zakażonych jest co najmniej 60 tysięcy.

W szpitalach jest mniej niż 1900 pacjentów z Covid-19. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 306 najciężej chorych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka