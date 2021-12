Włochy: Od środy obowiązek szczepień w oświacie, wojsku i policji

We Włoszech wchodzi w środę w życie obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 w oświacie, wojsku i w policji. Pracownicy służby zdrowia mają zaś obowiązek przyjęcia trzeciej dawki szczepionki.

Od połowy grudnia zaczynają obowiązywać zaostrzone przepisy w sprawie wymogu szczepień przeciwko Covid-19, dotyczące wielu kategorii zawodowych.

Wymóg dotyczy całego personelu szkolnego, wojska, karabinierów, funkcjonariuszy wszystkich formacji policji, służb specjalnych, straży miejskiej, strażaków.

Brak szczepień skutkować będzie natychmiastowym zawieszeniem w obowiązkach oraz pensji za ten okres, bez konsekwencji dyscyplinarnych i przy zachowaniu stosunku pracy - wyjaśniono.

Za naruszenie tych przepisów pracownikowi grozi kara od 600 do 1500 euro, a pracodawcy za brak kontroli od 400 do 1000 euro.

Według włoskiej prasy niezaszczepionych jest około 50 tysięcy żołnierzy, karabinierów, funkcjonariuszy policji i Gwardii Finansowej oraz strażaków i strażników miejskich.

W wystąpieniu w komisji spraw konstytucyjnych w Senacie minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese zapowiedziała we wtorek, że prowadzony będzie stały monitoring we wszystkich formacjach sił porządkowych. Jej zdaniem wprowadzenie tego nakazu to dalszy bodziec zachęcający do przystąpienia do kampanii szczepień.

Z danych Ministerstwa Oświaty wynika, że zaszczepionych jest ponad 90 procent pracowników szkół.

Z Rzymu Sylwia Wysocka