Włochy: "Ofiary przestępstwa. Nigdy więcej same" - poradnik zaprezentowany w ambasadzie RP

"Ofiary przestępstwa. Nigdy więcej same" - to tytuł poradnika w języku polskim, wydanego staraniem ambasady RP we Włoszech. Książeczka jest tłumaczeniem publikacji przygotowanej przez włoską prokuraturę we współpracy z władzami regionu Lacjum.

Polska wersja publikacji została zaprezentowana we wtorek w siedzibie placówki dyplomatycznej RP w Wiecznym Mieście w obecności przedstawicieli władz regionalnych oraz włoskiej prokuratury w mieście Tivoli, która opracowała poradnik, karabinierów, polskiej policji, Związku Polaków we Włoszech, a także stowarzyszenia walczącego z przemocą wobec kobiet Differenza Donna.

Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders powiedziała, że polska placówka zaangażowała się w przetłumaczenie i wydanie poradnika włoskiej prokuratury, gdyż uznała to za niezbędny krok. Dodała, że ambasada od lat zajmuje się pomocą polskim ofiarom przemocy domowej, przede wszystkim - jak zaznaczyła - kobietom, które zgłaszają się, prosząc o wsparcie lub o to, by zostały wysłuchane.

Przedstawiciele włoskiej prokuratury i polskiego konsulatu zgodnie zwracali uwagę na to, że cudzoziemki, które są ofiarami przemocy, cierpią podwójnie, bo mają większe trudności ze zgłoszeniem takich przestępstw, czują się osamotnione w obcym kraju i niekiedy mają problemy z językiem włoskim.

Francesco Menditto, współautor książeczki, zauważył, że gdy kierowana przez niego prokuratura rozesłała poradnik do różnych ambasad, placówka RP odpowiedziała pierwsza, wyrażając zainteresowanie tą inicjatywą.

W poradniku przetłumaczonym przez ekspert do spraw prawnych w ambasadzie RP Annę Wojtulewicz podkreślono, że powstał on z zamiarem zgromadzenia i upowszechnienia pośród kobiet będących ofiarami przemocy informacji na temat dostępnych dla nich środków, z których mogą skorzystać, "obierając długą i skomplikowaną drogę wychodzenia z opresji".

"Nie należy zapominać o dzieciach: to właśnie one są ofiarami przemocy bezpośredniej i pośredniej" - zaznaczono.

W poradniku wyjaśniono, w jaki sposób i gdzie można złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wniosek o ściganie, jak wnioskować do sądu o przyznanie adwokata na koszt państwa, jakie prawa przysługują ofierze w trakcie postępowania sądowego przeciwko sprawcy, a także osobie, która nie zna języka włoskiego. Ponadto są tam informacje, jak uzyskać ochronę w przypadku zagrożenia. Zaznaczono, że ofiara może wnieść o wydanie europejskiego nakazu ochrony. Mowa jest też o tym, że zgodnie z włoskim prawem ofiara przemocy domowej może wnioskować o otrzymanie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych.

Poradnik zostanie rozdany w środowiskach polonijnych we Włoszech. To kolejna akcja pomocowa polskiej dyplomacji w tym kraju na rzecz ofiar przemocy. W 2017 roku ambasada RP wraz z włoską policją skierowała do Polonii antyprzemocową inicjatywę pod hasłem "To nie jest miłość".

Z Rzymu Sylwia Wysocka