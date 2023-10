21 ofiar śmiertelnych, 15 rannych w wypadku autokaru we Włoszech

21 ofiar śmiertelnych, 15 osób rannych - to ostateczny, oficjalny bilans katastrofy autobusu w Mestre koło Wenecji, do której doszło we wtorek wieczorem - podały miejscowe władze.

Autokar, przewożący turystów z Wenecji na kemping, runął z wiaduktu w rejonie torów przy stacji kolejowej i stanął w płomieniach. Pojazdem jechali obywatele Niemiec, Ukrainy, Francji i Hiszpanii.

Rano w środę podniesiono wrak autobusu po wielu godzinach pracy włoskich strażaków, którzy nie dopuścili do wybuchu następnego pożaru.

Media informują, że wśród ofiar śmiertelnych jest niemowlę i 12-letnie dziecko. Pięciu rannych jest w stanie ciężkim.

W szpitalach jest między innymi rodzeństwo z Niemiec w wieku 7 i 13 lat, a także turystka z Hiszpanii, u której stwierdzono ciężkie oparzenia.

Władze zapewniły rannym pomoc psychologiczną.

Przyczyną wypadku było prawdopodobnie zasłabnięcie kierowcy; także on zginął.

W Wenecji, do której administracyjnie należy Mestre, ogłoszono żałobę.