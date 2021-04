Włochy: Ograniczenia dotyczące podróży z krajów UE przedłużone do końca kwietnia

Do 30 kwietnia przedłużono we Włoszech ograniczenia dotyczące przyjazdów i powrotów z krajów UE. Restrykcje zostały początkowo wprowadzone na czas Wielkanocy. Także po ich zakończeniu pozostaje obowiązek 5-dniowej kwarantanny.

Na mocy rozporządzenia podpisanego przez ministra zdrowia Roberto Speranzę ograniczenia dla przyjeżdżających i wracających do Włoch rozszerzono jednocześnie na Wielką Brytanię i Izrael. Do tych krajów, podobnie jak do wszystkich państw UE, można natomiast już podróżować z Włoch bez uzasadnionego powodu.

Każdy, kto przyjeżdża do Italii z państw UE, z Wielkiej Brytanii i Izraela musi obowiązkowo poddać się testowi molekularnemu lub antygenowemu na 48 godzin przed podróżą, a także 5-dniowej kwarantannie i następnemu badaniu po jej zakończeniu.

W przypadku przyjazdu z pozostałych krajów nadal obowiązuje nakaz 14-dniowej kwarantanny. Zwalniają z niej tzw. loty wolne od Covid-19, uruchomione w ruchu z USA.