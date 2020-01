Włochy: Ogromne zainteresowanie wystawą Rafaela dwa miesiące przed jej otwarciem

Rekordową liczbę 10 tysięcy biletów na wystawę dzieł Rafaela w Rzymie zarezerwowano w ciągu dwóch pierwszych dni ich przedsprzedaży. Największa w historii ekspozycja jego obrazów we Włoszech zostanie otwarta 5 marca.

O ogromnym zainteresowaniu biletami poinformował w czwartek organizator prezentacji w salach wystawowych na Kwirynale (Le Scuderie del Quirinale). Jak podkreślono, zgłoszenia napływają z wielu krajów, od Korei po Japonię i USA.

Na wystawie będzie można obejrzeć 200 prac Rafaela przywiezionych z całego świata; 50 z nich przekaże Galeria Uffizi we Florencji.

To wielkie przedsięwzięcie, zapowiadane jako jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń kulturalnych we Włoszech, towarzyszyć będzie obchodom 500. rocznicy śmierci artysty. Zmarł on 6 kwietnia 1520 roku w Rzymie; pochowany jest w Panteonie.

Do rocznicy tej nawiązał w czwartek papież Franciszek w swym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego, akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej.

"Rafaelowi zawdzięczamy ogromne dziedzictwo bezcennego piękna. Podobnie jak geniusz artysty potrafi harmonijnie komponować materiały wyjściowe, różne kolory i dźwięki, czyniąc je częścią jednego arcydzieła, tak dyplomacja jest powołana do zharmonizowania właściwości różnych narodów i państw, aby zbudować świat sprawiedliwości i pokoju, który jest pięknym obrazem, jaki chcielibyśmy podziwiać" - mówił papież ambasadorom podczas spotkania w Watykanie.

"Rafael był ważnym synem epoki renesansu, która ubogaciła całą ludzkość. Epoki niewolnej od trudności, ale ożywianej ufnością i nadzieją. Za pośrednictwem tego wybitnego artysty pragnę przekazać moje najgorętsze życzenia narodowi włoskiemu, któremu życzę odkrycia tego ducha otwartości na przyszłość, jaki charakteryzował renesans i który uczynił ten półwysep tak pięknym i bogatym w sztukę, historię i kulturę" - dodał Franciszek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka