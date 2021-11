Włochy: Oko w oko z niedźwiedziem na tarasie

Niedźwiedzia na tarasie swojego domu zobaczyła para mieszkańców okolic miasta Frosinone w środkowych Włoszech. Przerażeni małżonkowie wezwali karabinierów, ale wcześniej zwierzę zdążyło uciec.

Agencja Ansa poinformowała we wtorek, że do "bliskiego spotkania trzeciego stopnia" z okazałym niedźwiedziem doszło w nocy w miejscowości Pescosolido. Mieszkańcy domu usłyszawszy hałas na tarasie sypialni postanowili sprawdzić, co się tam dzieje. Pierwszą ich myślą było to, że ktoś próbuje dostać się w złych zamiarach.

Wybiegli na taras i stanęli oko w oko z niedźwiedziem; był metr od nich.

Kiedy kobieta zaczęła krzyczeć przerażona, zwierzę odpowiedziało warcząc jej prosto w twarz i próbowało dosięgnąć ją łapą.

Było tak blisko niej, że - jak opowiedziała - przy latarce włączonej w telefonie była w stanie policzyć wszystkie jego zęby. Jej mąż, który był blisko niego, zeskoczył z balkonu i odniósł niegroźne obrażenia. Zdołał wrócić do domu.

Według jej relacji także niedźwiedź był równie wystraszony i miotał się po tarasie, a następnie uciekł.

Ci, którzy przeżyli tę nocną przygodę, ostrzegają innych mieszkańców okolicy i proszą ich o czujność.