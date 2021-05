Włochy: Około 1 proc. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym

Do około 1 proc. spadł we Włoszech odsetek pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa - to dane Ministerstwa Zdrowia z wtorku. W drugim dniu obowiązywania żółtej strefy złagodzonych restrykcji w całym kraju notuje się dalszy spadek liczby zakażeń.

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 166 osób i wykryto 3224 nowe przypadki infekcji w 252 tysiącach testów.

Oficjalna liczba zmarłych od początku pandemii wynosi 125 501.

4,2 mln osób, czyli mniej niż co 15 osoba w kraju została zakażona. Za wyleczone uznano 3,8 mln.

W szpitalach zwolniło się od poniedziałku ponad 400 kolejnych łóżek.

Szacuje się, że obecnie koronawirusa ma około 268 tysięcy osób.

Znacznej poprawie uległa sytuacja między innymi w stołecznym regionie Lacjum, gdzie stwierdzono około 300 przypadków infekcji, w tym 174 w Rzymie.

Sycylia jest pierwszym włoskim regionem, w którym w środę rozpoczną się szczepienia maturzystów, na ponad dwa tygodnie przed egzaminem dojrzałości. Na początku czerwca zaszczepieni zostaną maturzyści w Lacjum.

Z Rzymu Sylwia Wysocka