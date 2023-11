Włochy: Około 50 tys. osób na antyrządowym wiecu w Rzymie

Około 50 tys. osób uczestniczyło w sobotę w antyrządowej manifestacji w Rzymie, zorganizowanej przez centrolewicową Partię Demokratyczną. Taką liczbę podali organizatorzy. To kolejna runda pojedynku dwóch kobiet na szczytach włoskiej polityk - premier Giorgii Meloni i liderki centrolewicowej opozycji Elly Schlein.

Podczas wiecu na Piazza del Popolo Schlein ostro skrytykowała przedstawiony przez rząd Meloni projekt wprowadzenia bezpośrednich wyborów premiera. Szefowa rządu argumentuje, że to "matka wszystkich reform", która położy kres rządom technicznym i częstym zmianom gabinetów.

Przywódczyni Partii Demokratycznej nazwała projekt reformy konstytucyjnej "bronią masowego rażenia".

"Giorgia Meloni nie chce rządzić, ale rozkazywać. Prawica zawsze marzyła o tym, by rozmontować republikę parlamentarną na rzecz jednej osoby u sterów, ale ten kraj już to przerobił i nie wyszło to dobrze" - mówiła Schlein.

Premier odpowiedziała Schlein w tweecie: "Droga Elly, my po prostu chcemy, aby to obywatele mieli więcej władzy, zapewniając w ten sposób więcej siły i stabilności Włochom. To powinien popierać każdy uczciwy demokrata".

Na wiecu opozycji był też były premier, obecnie lider Ruchu Pięciu Gwiazd Giuseppe Conte.