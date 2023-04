Włochy: Opinia prawna: rodzinie jeńca przetrzymywanego w niemieckim obozie nie przysługuje odszkodowanie

Rodzinie nieżyjącego już włoskiego żołnierza, byłego więźnia niemieckiego obozu jenieckiego podczas II wojny światowej, nie przysługuje odszkodowanie za prawie dwa lata pobytu w stalagu - orzekła w opinii prawnej Adwokatura Włoch. O sprawie poinformował w sobotę dziennik "Corriere del Veneto".

W uzasadnieniu stwierdzono, że przetrzymywanie w niemieckim obozie nie było zbrodnią przeciwko ludzkości.

Lokalny dziennik z północy Włoch wyjaśnił, że o odszkodowanie wystąpiła rodzina nieżyjącego już byłego żołnierza z okolic Vicenzy. Po tym, gdy we wrześniu 1943 roku Włochy podpisały akt zawieszenia broni z aliantami, czyli faktycznie kapitulacji jako wcześniejszy sojusznik hitlerowskich Niemiec, żołnierz został aresztowany w Bolzano i wysłany do niemieckiego obozu Kaisersteinbruch. Spędził tam 715 dni, pracując do 18 godzin na dobę.

Wniosek o odszkodowanie zaopiniowała Adwokatura Włoch, która oceniła, że status jeńca wojennego nie jest równy statusowi osoby deportowanej do obozu. Jak podkreślono w przytoczonej przez dziennik opinii, żołnierz w przypadku schwytania podlega uzasadnionej kontroli ze strony państwa, które go przetrzymuje.

Rodzina byłego wojskowego argumentowała, że po zawieszeniu broni i zerwaniu współpracy Włoch z Państwami Osi status jeńca zmienił się.

Sprawą wniosku o odszkodowanie zajmuje się teraz sąd w Trydencie. To jedna z wielu spraw o zadośćuczynienie, która wpłynęła do włoskich sądów od byłych więźniów niemieckich obozów oraz ich rodzin po tym, gdy poprzedni rząd Mario Draghiego utworzył ze środków Krajowego Planu Odbudowy fundusz na wypłatę odszkodowań dla obywateli Włoch. Fundusz w wysokości 50 mln euro powstał, ponieważ Niemcy odmawiają wypłaty odszkodowań.

Sylwia Wysocka