Włochy: Opóźniona realizacja planu pół miliona szczepień przeciwko Covid-19 dziennie

Pół miliona osób dziennie będzie szczepionych we Włoszech przeciwko Covid-19 od końca kwietnia lub początku maja - zapowiedziała we wtorek minister do spraw polityki regionalnej Mariastella Gelmini. Oznacza to opóźnienie realizacji tego celu o dwa tygodnie.

Wcześniej władze zapowiadały, że po 500 tys. osób będzie szczepionych każdego dnia od połowy kwietnia.

Dotychczas w kraju szczepionkę otrzymało 13,3 mln osób, z których ponad 4 mln - dwie dawki.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby na Covid-19 zmarło 476 osób i potwierdzono 13447 następnych zakażeń koronawirusem w 304 tys. testów.

Od lutego zeszłego roku zmarło 115088 osób.

Koronawirusa wykryto dotąd u prawie 3,8 mln osób, z których za wyleczone uznano 3,1 mln.

Kolejny dzień z rzędu spadła liczba hospitalizowanych chorych, także na oddziałach intensywnej terapii, gdzie przebywa obecnie około 3,5 tys. osób z Covid-19.

Wtorek był kolejnym dniem protestów przedstawicieli branż poszkodowanych w wyniki restrykcji antypandemicznych. Duża manifestacja odbyła się w Rzymie.

Po południu w rejonie Orte niedaleko Wiecznego Miasta grupa restauratorów, domagających się zgody na wznowienie działalności, zablokowała główną autostradę w kraju, A1.

Z Rzymu Sylwia Wysocka