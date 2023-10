Włochy: Opozycjonista Chodorkowski: Putin jest słabszy niż pokazuje to propaganda Kremla

Władimir Putin jest “znacznie słabszy niż chcą to pokazać propaganda Kremla i jego przemówienia” - powiedział włoskiemu dziennikowi „La Repubblica” w piątek rosyjski przedsiębiorca i opozycjonista Michaił Chodorkowski. „Nie wierzcie w jego groźby nuklearne” - zaapelował do Zachodu.

"Nie wierzcie w jego groźby nuklearne; gdyby chciał, to już zrzuciłby bombę atomową na Kijów i nakazał ludobójstwo Ukraińców" - stwierdził Chodorkowski.

Były współwłaściciel koncernu Jukos i były więzień kolonii karnej w Rosji podkreślił odnosząc się do gróźb użycia broni nuklearnej, ze Putin "nie ma skrupułów, ale tego nie robi, bo miałby przeciwko sobie całe NATO i przede wszystkim Chiny; to byłby jego koniec".

"I nie wierzcie w to, że po Putinie mógłby nastać jeszcze bardziej niebezpieczny przywódca" - dodał Chodorkowski.

"Nie wierzcie w +ogromne poparcie+ dla niego. Gdyby na przykład w części wojska zaczął się zbrojny bunt, który nie zatrzymałby się na kilka metrów przed pałacem, dni Putina byłyby policzone" - uważa opozycjonista.

Zastrzegł: "Trudno teraz powiedzieć jak, ale zobaczymy. Tylko w ten sposób Rosja mogłaby wrócić na drogę demokracji po szansie zmarnowanej w 1993 roku".

"Od zawsze Putin karmi się wojnami, by pozostać u władzy albo kiedy czuje się zagrożony. Tym razem, w przypadku Ukrainy, popełnił ogromny błąd strategiczny. Ale nie możecie łudzić się, jak zrobiły to Niemcy (kanclerza Olafa) Scholza; polityka ustępstw albo pospieszny pokój da mu czas na reorganizację, dozbrojenie dzięki jego gospodarce wojennej i na szybki powrót do ataku" - zaznaczył Chodorkowski.

Ostrzegł: "Jeśli w tym czasie Zachód nie będzie dalej wspierał Ukrainy, Europa będzie miała wojnę u siebie w domu w ciągu paru lat".