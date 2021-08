Włochy: Ostatni żołnierze wrócili z Afganistanu

Ostatni włoscy żołnierze wrócili we wtorek z Afganistanu do Rzymu, co jest definitywnym zakończeniem ich trwającej 20 lat obecności w tym kraju. W jej trakcie zginęło 53 Włochów, a 700 zostało rannych.

Na rzymskim lotnisku Ciampino wylądował samolot z 60 członkami ewakuacyjnej grupy zadaniowej, która była zaangażowana w organizację korytarza powietrznego z Kabulu do Włoch przez Kuwejt.

Razem z włoskimi żołnierzami do Wiecznego Miasta przyleciało też trzech nieletnich Afgańczyków z tłumaczem. To ostatni obywatele afgańscy ewakuowani z kraju. Łącznie Włochy przyjęły około 4900 Afgańczyków, w tym współpracowników ambasady, kontyngentu wojskowego, aktywistów wraz z rodzinami.

Resort obrony podał, że od połowy sierpnia włoskie lotnictwo wykonało łącznie 87 lotów.

Od początku misji w Afganistanie przed prawie 20 laty uczestniczyło w niej ponad 5 tysięcy włoskich żołnierzy.

W nocy z poniedziałku na wtorek kraj ten opuścił też ostatni amerykański żołnierz.