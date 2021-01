Włochy: Pandemia pokrzyżowała obchody 700-lecia śmierci Dantego

Obchody 700-lecia śmierci Dantego Alighieri miały być głównym wydarzeniem roku w kulturze we Włoszech. Wielkie plany pokrzyżowała pandemia. Miasta, w których urodził się i zmarł autor „Boskiej komedii”, Florencja i Rawenna, przygotowały bogaty program imprez.

Opracowanie i realizacja kalendarza wydarzeń zależy obecnie od decyzji władz w sprawie otwarcia muzeów i innych placówek kultury.

W Toskanii, objętej żółtą strefą najmniejszych obostrzeń, muzea mogą być już otwarte. Zamknięte są nadal w Emilii-Romanii, gdzie leży Rawenna, gdyż tam obowiązują bardziej surowe restrykcje.

Duże plany i nadzieje wiązała z obchodami branża turystyczna, która planowała promować wizyty we Florencji i Rawennie, a także wyprawy po całym kraju śladami Dantego. Na razie nie jest to możliwe ze względu na zakaz podróży między regionami.

Sommo Poeta (Najwyższy Poeta) zostanie więc uczczony tak, jak pozwolą na to przepisy sanitarne; wystawami i głównie licznymi wydarzeniami w sieci.

Organizatorzy kilkudziesięciu imprez, przygotowywanych od kilku lat mają nadzieję, że ich wysiłki nie pójdą na marne i uda się jednak je uratować.

Na razie rok Dantego trwa w internecie. Włoska Accademia della Crusca, czyli akademia lingwistyczno-literacka, założona w XVI wieku, publikuje codziennie na swojej stronie w sieci jeden cytat z "Boskiej komedii" i innych jego utworów.

We Florencji, rodzinnym mieście poety, pierwszy jubileuszowy projekt zrealizowała Galeria Uffizi organizując wirtualną wystawę ilustracji do "Boskiej komedii" autorstwa malarza Federico Zuccariego, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku.

14 maja na piazza Santa Croce zostanie tam odsłonięty pomnik artysty, uważanego za ojca współczesnego języka włoskiego.

Słowa Dantego przez cały rok wyświetlane będą po zmierzchu w centrum Rawenny, gdzie spędził trzy ostatnie lata swego życia i gdzie zmarł we wrześniu 1321 roku wkrótce po zakończeniu pracy nad "Boską komedią".

Na następne miesiące zapowiedziano w tym mieście trzy wielkie wystawy poświęcone poecie. Zgromadzone tam zostaną po raz pierwszy niektóre arcydzieła, które zobaczył podróżując po Półwyspie Apenińskim w latach tułaczki po wygnaniu z Florencji, na co skazano go za polityczną działalność. Na innej ekspozycji zobaczyć będzie można przykłady dzieł i prac inspirowanych twórczością Dantego; od filmów i kreskówek po komiksy i gry wideo.

Pierwszą oficjalną datą w kalendarzu obchodów jest 25 marca, czyli "Dantedi", dzień Dantego. Został ustanowiony przez Ministerstwo Kultury w dniu, w którym rozpoczyna się akcja "Boskie komedii".

"Dante to jedność kraju, Dante to język włoski, Dante to sama idea Italii" - podkreślono ogłaszając to święto, które ma być obchodzone we wszystkich szkołach. Nie wiadomo jeszcze, czy do tego czasu wszyscy uczniowie wrócą do klas.

W Weronie w kwietniu, o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna, otwarta zostanie wystawa "Od Dantego do Szekspira", prezentująca inspiracje tym miastem. Tam także w muzeum Castelvecchio wystawionych zostanie 75 prac amerykańskiego artysty Michaela Mazura, nawiązujących do części "Piekło" słynnego poematu.

Wystawy, konferencje, spotkania zapowiedziano we wszystkich miastach, które poeta odwiedził jako wygnaniec z Florencji: w Rzymie, Arezzo, Pizie, Bolonii, Forli.

Dziesiątki spektakli i koncertów planowanych jest w teatrach w całym kraju; nadal zamkniętych od listopada.

Jednym z nielicznych dostępnych obecnie miejsc jest grobowiec poety przy bazylice świętego Franciszka w Rawennie, będący pomnikiem narodowym. Wokół niego panuje "zona dantesca", czyli strefa Dantego, w której odwiedzający muszą milczeć.

Z Rzymu Sylwia Wysocka