Włochy: Pandemiczny przełom: znaczny spadek średniej liczby zakażeń

We Włoszech doszło do pandemicznego przełomu: średnia liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców spadła poniżej psychologicznego pułapu 50. To według kryteriów Ministerstwa Zdrowia podstawa do ogłoszenia w kraju białych stref najniższych restrykcji.

Obecny wskaźnik 49 przypadków na 100 tys. osób jest najniższy od początku października zeszłego roku.

Przy tak niskiej liczbie możliwe jest skuteczne tropienie kontaktów osób zakażonych.

Włoskie media podkreślają, że począwszy od poniedziałku 31 maja pierwsze włoskie regiony mogą zostać oficjalnie ogłoszone białymi strefami, co oznaczałoby faktycznie powrót do względnej normalności przy zachowaniu, na razie, godziny policyjnej.

Na wejście do białej strefy nadzieję ma przede wszystkim Sardynia, która jako jedyna już była w niej krótko. Tam od kilku tygodni notuje się wyjątkowo niski wskaźnik 14 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Minimalny odsetek jest także we Friuli- Wenecji Julijskiej i w Molise. Ponadto na taką samą "promocję" czekają Wenecja Euganejska, Lombardia, Lacjum i Emilia-Romania - podkreśla agencja prasowa Agi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka