Włochy: Papież Franciszek wyruszył w podróż do Marsylii

Papież Franciszek wyruszył w piątek po południu w podróż do Marsylii na południu Francji , gdzie weźmie udział w zakończeniu Spotkań Śródziemnomorskich. To inicjatywa, której celem jest krzewienie dialogu, pokoju, pojednania i braterstwa w basenie Morza Śródziemnego. Hasłem tego wydarzenia są słowa "Mozaika nadziei".

Motto odnosi się do różnorodności kultur, religii i ludności w basenie Morza Śródziemnego. Do wizyty tej dochodzi w chwili nasilenia się kryzysu migracyjnego, dotykającego szczególnie Włochy. Oczekuje się, że migracja będzie jednym z głównych tematów, jakie papież poruszy w swoich przemówieniach.

Samolot włoskich linii z papieżem, jego współpracownikami oraz wysłannikami mediów, w tym PAP odleciał z rzymskiego lotniska Fiumicino. W Marsylii oczekiwany jest po godzinie 16.

Rano, przed podrózą papież przyjął na audiencji ambasadora Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrija Jurasza.

Program wizyty, która potrwa do soboty wieczorem, jest napięty, ale jednocześnie dostosowany do sił 86-letniego papieża. Od ponad roku ma on poważne kłopoty z poruszaniem się i dlatego często korzysta z wózka. Nie wchodzi już, jak dawnej po schodkach samolotu, ale dostaje się na pokład na specjalnym podnośniku.

Podczas krótkiego lotu przewidziane jest tradycyjne spotkanie papieża z ponad 60 reprezentantami mediów.

Na lotnisku w Marsylii Franciszka powita premier Francji Elisabeth Borne.

Po oficjalnej ceremonii powitania przeprowadzą oni rozmowę w saloniku portu lotniczego.

Stamtąd papież pojedzie do położonej w odległości 26 kilometrów od lotniska bazyliki Notre-Dame de la Garde na nabożeństwo maryjne z udziałem duchowieństwa z miejscowej archidiecezji.

Ostatnim punktem pierwszego dnia wizyty będzie chwila modlitwy i hołdu przy pomniku marynarzy i migrantów, którzy zginęli na morzu. Obecni mają tam być inni przywódcy religijni oraz przedstawiciele stowarzyszeń zaangażowanych w pomoc migrantom.

W sobotę papież spotka się z ubogimi, wygłosi przemówienie podczas końcowej sesji Spotkań Śródziemnomorskich, przeprowadzi rozmowę z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i będzie przewodniczyć mszy na stadionie z udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób.

Z pokładu papieskiego samolotu Sylwia Wysocka