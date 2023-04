Włochy: Papież wrócił do Rzymu z podróży do Budapesztu

Papież Franciszek wrócił w niedzielę wieczorem do Rzymu z trzydniowej podróży do stolicy Węgier, Budapesztu. Samolot włoskich linii lotniczych z papieżem, jego współpracownikami oraz wysłannikami mediów wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino.

Na pokładzie odbyła się tradycyjna konferencja prasowa papieża, z której uczestnicy papieskiego lotu przekażą relacje w późniejszych godzinach.

To była 41. zagraniczna podróż Franciszka w ciągu ponad 10 lat jego pontyfikatu, druga w tym roku po styczniowej wizycie w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym.

W sierpniu papież pojedzie do stolicy Portugalii Lizbony na Światowe Dni Młodzieży. Na wrzesień planowana jest podróż do Marsylii we Francji na spotkanie biskupów z krajów basenu Morza Śródziemnego, a także być może wyjazd do Mongolii.

Z pokładu papieskiego samolotu Sylwia Wysocka