Włochy: Papież zadzwonił do biskupa Bergamo, epicentrum epidemii koronawirusa

Papież Franciszek zadzwonił w środę do biskupa Bergamo Francesco Beschiego, by dowiedzieć się, jaka sytuacja panuje w mieście we włoskiej Lombardii szczególnie dotkniętym przez epidemię koronawirusa. Papież zapewnił o modlitwie za zmarłych i całą wspólnotę.

W opublikowanym liście duszpasterskim biskup Beschi opisał swą rozmowę z papieżem i poinformował, że z "wielką serdecznością" wyraził swą bliskość z księżmi, z chorymi i tymi, którzy się nimi opiekują, a także z całą tamtejszą społecznością. Jak zauważył ordynariusz diecezji, choć Franciszek jest bardzo dobrze poinformowany, pytał o to, jak żyje się w Bergamo, pogrążonym w kryzysie epidemiologicznym.

"Papież był bardzo poruszony cierpieniem z powodu bardzo wielu zmarłych i rozdarciem, w jakim muszą żyć rodziny w tak bolesnych okolicznościach" - podkreślił biskup Beschi.

Według jego relacji Franciszek wyraził uznanie dla "heroizmu" lekarzy, pielęgniarzy, władz cywilnych i sanitarnych, a także dla księży za to, że w różny sposób starają się zapewnić bliskość rodzinom, osobom starszym i dzieciom.

W rejonie Bergamo zmarło około 500 zakażonych osób, a ponad 4 tys. choruje.

Z Rzymu Sylwia Wysocka