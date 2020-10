Włochy: Para zorganizowała wesele "na raty", żeby dostosować się do przepisów

Zamiast jednego dużego wesela para nowożeńców z północy Włoch zorganizowała trzy mniejsze. W ten sposób dostosowała się do nowych przepisów o ograniczeniu liczby uczestników takich imprez i nie zawiodła żadnego zaproszonego gościa. Już raz przełożyła ślub.

Lokalny dziennik "Il Resto del Carlino" w artykule "Wesele na raty" poinformował w poniedziałek, że młodzi Włosi mieli pobrać się 14 marca, czyli w szczycie pandemii na wiosnę, ale musieli przełożyć ceremonię z powodu zamknięcia kraju. Ich ślub odbył się w sobotę niedaleko miasta Forli w regionie Emilia-Romania.

Kilka dni wcześniej w życie wszedł nowy dekret rządu, na mocy którego ograniczono w całym kraju maksymalną liczbę uczestników wesel do 30. Dlatego po raz drugi musieli zmienić plany i odwołać duże wesele. Zamiast tego postanowili zorganizować trzy osobne uroczystości, tak, by mogli w nich uczestniczyć wszyscy zaproszeni członkowie rodzin i przyjaciele; łącznie 88 osób. Takie rozwiązanie zaproponowali młodej parze właściciele restauracji, w której planowano jedno duże przyjęcie. Nowożeńcy zgodzili się na to bez wahania.

"Nie było innego sposobu. Przy odrobinie fantazji nazwaliśmy to wędrownym weselem" - powiedziała gazecie młoda żona o imieniu Chiara.

Zapytana o to, jak zareagowali na to ich goście, odparła: "Uznali nas za szaleńców. Ale cieszymy się, że spotkamy się ze wszystkimi z tej radosnej okazji".

Z Rzymu Sylwia Wysocka