Włochy: Parlament rozpocznie w poniedziałek prace nad ustawą o powszechnym zakazie macierzyństwa zastępczego

W poniedziałek parlament Włoch ma rozpocząć prace nad projektem ustawy, w którym korzystanie z usług surogatek uznaje się na przestępstwo „uniwersalne”, a więc ścigane także wtedy, gdy do tej praktyki doszło za granicą. Obecnie jest ona zakazana we Włoszech.

Prace nad projektem rozpocznie Izba Deputowanych. Wcześniej uzyskał on aprobatę komisji sprawiedliwości i spraw konstytucyjnych.

Katolicki dziennik "Avvenire" zauważył, że opracowany przez posłów centroprawicowej koalicji projekt, którego sprawozdawczynią w izbie niższej parlamentu będzie deputowana partii Bracia Włosi Carolina Varchi, ma szerokie poparcie. Pewne jest też to, dodaje, że dyskusja na jego temat będzie gorąca, bo kwestii tej towarzyszą duże emocje. Od miesięcy trwa polemika w związku z przypadkami rejestracji w urzędach stanu cywilnego dzieci dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Rząd Giorgii Meloni jest temu przeciwny.

W projekcie ustawy zapisano, że przewidziane obecnie we włoskim prawodawstwie kary zostaną rozszerzone na korzystanie z usług surogatek za granicą. A kary te wynoszą od trzech miesięcy do dwóch lat więzienia plus grzywna w wysokości od 600 tysięcy do miliona euro.

"W sali obrad będę reprezentować wolę większości, by bronić praw oraz wolności wszystkich kobiet, w przekonaniu, że trzeba je chronić, a prawo to będzie miało prawdziwą skuteczność odstraszającą"- zadeklarowała Carolina Varchi.

"Jesteśmy przekonani - dodała - że możemy zniechęcić do korzystania z usług surogatek".

Za prawdziwy cel ustawy uznała obronę macierzyństwa, które w jej ocenie "atakowane jest przez praktykę surogatek".

Między innymi pod hasłami obrony prawa do korzystania z tej metody odbyły się we włoskich miastach tegoroczne Parady Równości.

Z Rzymu Sylwia Wysocka