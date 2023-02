Włochy: Parlamentarzyści z Ukrainy: podróż papieża byłaby kluczowym aktem na rzecz pokoju

Podróż papieża Franciszka na Ukrainę byłaby „kluczowym aktem na rzecz pokoju” - oświadczyła we wtorek w Rzymie delegacja ukraińskich parlamentarzystów z grupy przyjaźni Ukraina-Watykan.

Siedmiu parlamentarzystów z różnych ugrupowań przybyło do Wiecznego Miasta tuż przed pierwszą rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę. Spotkają się z papieżem Franciszkiem na zakończenie środowej audiencji generalnej oraz z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i z szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.

Podczas spotkania z dziennikarzami w ambasadzie Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej politycy wyrazili pragnienie, by Watykan wsparł wysiłki na rzecz "repatriacji setek tysięcy dzieci deportowanych do Rosji".

Papież Franciszek kilkakrotnie zadeklarował gotowość udania się zarówno do Kijowa, jak i do Moskwy, by spotkać się z oboma prezydentami: Ukrainy - Wołodymyrem Zełenskim i Rosji - Władimirem Putinem.