Włochy: Partner premier Meloni zamiast z Mediolanu będzie z Rzymu prowadził program w telewizji, by być z rodziną

Partner premier Włoch Giorgii Meloni, dziennikarz telewizji komercyjnej Mediaset Andrea Giambruno dostał zgodę na przeniesienie z jej siedziby w Mediolanie do Rzymu, skąd będzie prowadził program informacyjno-polityczny - „Dziennik Dnia”. Jak wyjaśnił, przeprowadza się, by być bliżej swej partnerki i ich 7-letniej córki. Odrzucił sugestie, że jest "protegowany".

"To osobista przysługa, jaką robi mi firma" - wyjaśnił, odnosząc się do zgody na przeprowadzkę. Z rzymskiego studia koncernu Mediaset, należącego do rodziny zmarłego niedawno Silvio Berlusconiego, Giambruno będzie od poniedziałku do piątku prowadził program w stacji Rete 4.

Na uwagę, że jest "protegowany", odparł: "Pokazałem, że coś rozumiem z telewizji. Robię to prawie od 20 lat".

Wkrótce po tym, gdy partia Giorgii Meloni, Bracia Włosi wygrała we wrześniu zeszłego roku wybory, Andrea Giambruno przestał prowadzić programy w Mediaset. Wrócił w styczniu jako prezenter "Dziennika Dnia", gdy aresztowany został szef szefów cosa nostra Matteo Messina Denaro.

"Wracam do programu, który będzie cały mój. Ten, kto mnie atakuje, chce uderzyć w Giorgię" - powiedział.

Przyznał, że ostatnie miesiące podróży między domem w Rzymie a pracą w Mediolanie nie były dla niego łatwe. "Nie mogłem zajmować się córką, a wszyscy wiemy, ile pracuje jej mama" - zaznaczył.

Z Rzymu Sylwia Wysocka