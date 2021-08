Włochy: Pediatrzy: dzieci też umierają na Covid-19, potrzebna szczepionka

Dzieci i nastolatki są także wśród śmiertelnych ofiar Covid-19, dlatego potrzebna jest "pewna, bezpieczna szczepionka". Taki apel wystosowało w środę włoskie Towarzystwo Pediatrii. W całym kraju przyspieszone zostaną szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat.

"Potrzebujemy tarczy, by bronić także nasze dzieci przed tym straszliwym wirusem" - podkreślili włoscy pediatrzy w apelu rozpowszechnionym w mediach społecznościowych i na komunikatorach.

Towarzystwo Pediatrii przypomniało, że Covid-19 dalej atakuje również dzieci.

We Włoszech, jak zaznaczono, 5,5 proc. wszystkich zakażeń, czyli 240 tys. przypadków dotyczy dzieci w grupie wiekowej do 9 lat; zanotowano w niej 14 zgonów.

10 procent wszystkich zakażonych jest w grupie 10-19 lat. Stwierdzono w niej 436 tys. przypadków koronawirusa, a zmarło 16 młodych osób.

Pediatrzy położyli nacisk na konieczność prewencji przy pomocy szczepionek także w odniesieniu do dzieci, by nie dopuścić do nasilenia krążenia wirusa i jego zaraźliwych wariantów.

Koordynator doradzającego rządowi komitetu techniczno-naukowego, profesor pediatrii Franco Locatelli powiedział, że w listopadzie należy oczekiwać aprobaty dla szczepienia dzieci w wieku poniżej 12 lat. Wyjaśnił, że chodzi o preparaty firm Pfizer i Moderna, które - jak ocenił - są już w "dobrym punkcie".

Od 16 sierpnia w całych Włoszech mają być prowadzone szczepienia osób w wieku od 12 do 18 lat bez konieczności rejestracji - zalecił władzom regionów nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. Celem tej kampanii jest zaszczepienie jak największej liczby uczniów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka