Włochy: Petycja do rządu z apelem o otwarcie placówek kultury

Z Parmy, tegorocznej włoskiej stolicy kultury wystosowano petycję do rządu o otwarcie muzeów, galerii, teatrów, kin i sal koncertowych , które zostały zamknięte z powodu drugiej fali pandemii. "Kultura to oddech, potrzebujemy jej jak nigdy"- brzmi apel.

"Obecnie jedynym całkowicie zamkniętym sektorem we Włoszech jest kultura. Została ona zabroniona obywatelom"- oświadczył burmistrz Parmy Federico Pizzarotti przedstawiając petycję pod hasłem "Kultura otwarta", zredagowaną między innymi z jego inicjatywy.

Jak zaznaczył, pozostałe branże mogą funkcjonować, a ich zasady i godziny działania są regulowane w zależności od sytuacji pandemicznej.

Autorzy apelu argumentują, że placówki kultury "nie są bardziej niebezpieczne od innych miejsc", a decyzję o ich zamknięciu uważają za niezrozumiałą. Dlatego zaapelowali do Rady Ministrów o ponowne przemyślenie zasadności decyzji o zamknięciu wszystkich miejsc kultury w kraju i rozważenie możliwości otwarcia muzeów, bibliotek, teatrów i kin.

"Dzisiaj kultura jest w lockdownie. Jako włoska stolica kultury, która po raz drugi w ciągu kilku miesięcy staje wobec wymogu zawieszenia aktywności, uważamy, że to krok zbyt surowy i nadmierna kara zwłaszcza w takim kraju, jak Italia"- głosi odezwa władz Parmy. Położono w niej nacisk na jedyne w swoim rodzaju na świecie dziedzictwo kulturowe i artystyczne Włoch.

"Kultura to oddech, to życie, to kuracja; potrzebujemy jej w tych miesiącach tak, jak nigdy wcześniej"- podkreślono w petycji z Parmy, popieranej przez twórców i stowarzyszenia z całego kraju.

Znalazł się też w niej apel o to, by region po regionie rozważono stopień zagrożenia, jakie przyniosłoby otwarcie placówek kultury.

Sygnatariusze uznali, że wydanie jednolitego rozporządzenia , które pozbawiło wszystkich obywateli dostępu do niej nie było słuszne i dlatego według nich należy opracować plan i godzinowy rozkład otwarcia instytucji.

"Nie rozwiązuje się problemu zamykając wszystko i wystawiając na ryzyko miejsca pracy tak wielu osób i życie ich rodzin"- napisali autorzy petycji do rządu Giuseppe Contego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka