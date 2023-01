Włochy: Pięć dowodów osobistych szefa cosa nostra

W jednej z kryjówek aresztowanego w połowie stycznia szefa sycylijskiej mafii cosa nostra Matteo Messiny Denaro znaleziono pięć dowodów osobistych różnych niekaranych osób - podał w sobotę włoski dziennik "La Stampa". Według śledczych dokumentami tymi mafioso posługiwał się, by prowadzić interesy i podróżować.

Messina Denaro, skazany zaocznie na dożywocie za liczne zbrodnie mafijne i zamachy, był poszukiwany przez włoski wymiar sprawiedliwości przez 30 lat. Zatrzymany został w prywatnej klinice w Palermo, dokąd przyszedł na chemioterapię.

Kilka lat temu rozpoczął kurację onkologiczną, posługując się dokumentem swojego zaufanego pomocnika Andrei Bonafede z miejscowości Campobello di Mazara na Sycylii. To tam boss mafii przebywał ostatnio. Media informują, że część mieszkańców albo domyślała się, kim jest tajemniczy mężczyzna, albo wręcz mogła to wiedzieć.

W miasteczku tym policja odnalazła jego trzy kryjówki. Okazało się jednocześnie, że posługując się fałszywą tożsamością swego aresztowanego już poplecznika, 60-letni obecnie Messina Denaro czuł się tam zupełnie swobodnie; chodził do baru, sklepu i restauracji, kupił za gotówkę samochód. W klinice zaś najgroźniejszy w kraju poszukiwany mafioso zrobił sobie selfie z lekarzem.

Najnowsze odkrycie policji to pięć dowodów osobistych, które znajdowały się w jednym z miejsc w miasteczku, gdzie przebywał. To one według śledczych gwarantowały mu możliwość podróżowania i robienia interesów w ostatnich latach .

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP )

