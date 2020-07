Włochy: Pięć osób zmarło na Covid-19, 170 nowych zakażeń koronawirusem

Pięć następnych osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19. To czwarty dzień z rzędu z taką samą liczbą zarejestrowanych zgonów. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 35 112. Potwierdzono 170 nowych zakażeń; to mniej niż ostatnich dniach.

Według oficjalnych danych obecnie zakażonych jest około 12,5 tysiąca osób, a od początku epidemii potwierdzono ponad 246 tysięcy przypadków koronawirusa. Z tej liczby wyleczonych jest 198 tysięcy ludzi.

O znacznej poprawie sytuacji epidemicznej świadczy to, że czwarty dzień z rzędu w najbardziej zaatakowanej przez wirusa Lombardii nie stwierdzono żadnego związanego z nim zgonu. Wykryto tam 34 nowe przypadki zakażenia, w tym siedem w Mediolanie.

W stołecznym regionie Lacjum zmarła jedna osoba, a liczba zakażonych wzrosła o 13. W większości są to osoby przybyłe z zagranicy: z Hiszpanii, Bangladeszu, Afganistanu, Pakistanu i Egiptu.