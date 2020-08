Włochy: Pięć osób zmarło na Covid-19, potwierdzono 403 nowe zakażenia

We Włoszech w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło pięć osób i potwierdzono 403 nowe zakażenia - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Bilans zmarłych wzrósł do 35 405.

Liczba przypadków infekcji wykrytych w testach od początku epidemii przekroczyła 254 tysiące.

Wyzdrowiały już 204 tysiące osób, a obecnie zakażonych jest ponad 15 tysięcy.

W szpitalach przebywa ponad 840 chorych, w tym 58 na oddziałach intensywnej terapii.

W Lombardii w ciągu ostatniej doby nie stwierdzono żadnego zgonu na Covid-19. Jest 50 nowych zakażeń.

W stołecznym regionie Lacjum zarejestrowano jeden zgon i 43 zakażenia, w tym 12 u osób, które wróciły z wakacji na Sardynii.

W Toskanii wykrytych zostało 31 przypadków infekcji. Średnia wieku wśród tych zakażonych osób wynosi 42 lata, a zatem znacznie mniej niż w pierwszych miesiącach epidemii.

Kolejny dzień z rzędu na włoskich lotniskach w przeprowadzanych tam testach na obecność koronawirusa wykryto zakażenia u turystów wracających z wakacji w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji i na Malcie.

Włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri powiedział w wywiadzie telewizyjnym: "Spodziewamy się wzrostu liczby zakażeń i ognisk, ale musimy koegzystować z wirusem". Podkreślił, że koniecznie trzeba otworzyć szkoły. Inaugurację roku szkolnego zapowiedziano na 14 września.

Z Rzymu Sylwia Wysocka