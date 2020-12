Włochy: Pięć samolotów i 60 pojazdów wojskowych rozwiezie szczepionki

Pięć samolotów wojskowych i 60 pojazdów zostanie wykorzystanych w operacji rozwiezienia po Włoszech 9750 szczepionek przed 27 grudnia, czyli pierwszym dniem szczepień - ogłosiło w środę ministerstwo obrony. W działaniach tych będzie uczestniczyć 250 żołnierzy.

Centrum magazynowania i dystrybucji szczepionek będzie znajdować się na terenie lotniska wojskowego w Pratica di Mare pod Rzymem.

Kiedy pierwsza partia zostanie przywieziona najpierw do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani, część z niej dotrze następnie do tej bazy wojskowej, skąd pięć samolotów rozwiezie je do najodleglejszych rejonów Włoch. Pozostałe szczepionki będą rozwożone 60 pojazdami wojskowymi.

Według oficjalnych zapowiedzi pierwszą szczepionkę w kraju ma otrzymać w szpitalu Spallanzani 29-letnia pielęgniarka, która pracuje w tej placówce, a także opiekuje się osobami starszymi w ich domach.