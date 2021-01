Włochy: Pięciometrowy bałwan koło Bergamo na powitanie 2021 roku

Ponad 5 metrów wysokości ma bałwan zrobiony z 20 ton śniegu w miejscowości Aviatico koło Bergamo na północy Włoch. Powstał na powitanie 2021 roku - wyjaśniły lokalne władze.

Bałwan-rekordzista ma 22 metry w obwodzie, na głowie cylinder, a także muchę i czerwone guziki. Na jego pokaźnym brzuchu widnieje napis Aviatico.

"Widzieliście kiedyś tak wielkiego bałwana?" - zapytała szefowa wydziału do spraw turystyki we władzach regionu Lombardia Lara Magoni, publikując zdjęcie olbrzyma w mediach społecznościowych.

Podkreśliła, że pomysł lokalnych władz, by go zrobić był "genialny" i jest wyrazem pragnienia powrotu do normalności w 2021 roku.

Bergamo i jego okolice to najbardziej dotknięty przez pandemię Covid-19 rejon we Włoszech.