Włochy: Pielęgniarka: obyście w Święta nie musieli zjeść obiadu w szpitalu

"Martwcie się o to, byście nie musieli zjeść świątecznego obiadu w szpitalu albo co gorsza - już nigdy go nie zjedli" - tak dyskusję we Włoszech na temat obostrzeń w Boże Narodzenie podsumowała pielęgniarka z Lombardii, która stała się symbolem walki z pandemią.

Elena Pagliarini z pogotowia ratunkowego w mieście Cremona na północy Włoch jest bohaterką słynnego zdjęcia, które wiosną obiegło świat stając się sugestywnym dowodem wycieńczenia personelu medycznego leczącego chorych na Covid-19. Fotografia przedstawią ją, jak w stroju ochronnym i w maseczce śpi wyczerpana opierając głowę na biurku.

W sobotę włoskie media nagłośniły to, co pielęgniarka z Lombardii napisała w mediach społecznościowych odnosząc się do dyskusji o tym, jak można będzie spędzać Święta.

"Widzę wielkie zaniepokojenie świątecznym obiadem. Martwcie się o to, byście nie musieli zjeść świątecznego obiadu w szpitalu albo co gorsza - byście już nigdy go nie zjedli" - podkreśliła Pagliarini, nagrodzona za swe zaangażowanie przez prezydenta Sergio Mattarellę.

Przyznała również: "Jestem bardzo zaniepokojona. Nie chcę po raz trzeci oglądać tych samych scen. Ja też mam rodzinę, z którą chciałabym być, ale nie będę w tym roku".

"Boże Narodzenie spędzę na dyżurze" - dodała włoska pielęgniarka.

