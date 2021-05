Włochy: Pierwsze masowe wyjazdy na długi weekend od początku pandemii

We Włoszech trwają przygotowania do pierwszych masowych wyjazdów na długi weekend od początku pandemii. 9 milionów osób, czyli co szósty mieszkaniec kraju, wyruszy w podróż w związku z wolnymi dniami z okazji Święta Republiki, przypadającego w środę 2 czerwca.

Federacja hotelarzy poinformowała w czwartek, że 9 mln Włochów spędzi co najmniej jedną noc poza domem.

Jak wynika z sondażu, 99 procent osób pozostanie w kraju, a ponad dwie trzecie poruszać się będzie po swoim regionie.

"W tym momencie i po tak strasznym roku, jak 2020, wydaje się, że można mówić o cudzie" - oświadczył prezes federacji Bernabo Bocca.

Po miesiącach surowych restrykcji związanych z Covid-19, we Włoszech nie obowiązuje już zakaz podróży między regionami.

Przełom maja i czerwca będzie pierwszym ważnym bodźcem dla całej branży turystycznej u progu wakacji.