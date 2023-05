Włochy: Pierwsze przypadku problemów zdrowotnych u powodzian, ruszają szczepienia przeciw tężcowi

Na terenach powodziowych w regionie Emilia-Romania we Włoszech zanotowano pierwsze przypadki problemów zdrowotnych u osób, które uczestniczyły w akcji sprzątania wody i błota- poinformowały miejscowe media. W rejonie miast Forli , Cesena i Rawenna rozpoczynają się w piątek szczepienia przeciwko tężcowi.

W miejscowości Lugo hospitalizowano kobietę, u której rozwinął się stan zapalny na przedramieniu, a następnie doszło do nieżytu żołądka i jelit po tym, gdy sprzątała dom z wody i błota. Do tamtejszego szpitala przyjęto też mężczyznę z objawami gastrycznymi.

Także on uczestniczył w akcji sprzątania po powodzi w miasteczku Bagnacavallo. Według specjalistów zatrucie to jest rezultatem mimowolnego przyswojenia mikroorganizmów ze stojącej wody.

Portal Ravenna Today poinformował, że wśród mieszkańców, zmuszonych do życia w pobliżu cuchnącej, stojącej wody panują coraz większe obawy. W niektórych rejonach na wodzie unoszą się śmiecie, szczątki zwierząt, zepsute jedzenie, oleje, ścieki.

Trudna sytuacja panuje w miejscowości Conselice w prowincji Rawenna, gdzie woda nadal stoi na niektórych polach, w domach, sklepach i na ulicach.

Lokalna służba zdrowia apeluje do osób zaangażowanych w akcję niesienia pomocy, by nie dotykały oczu, nosa i ust rękoma ubrudzonymi błotem i by często je myły.

W wydanym vademecum regionalny oddział służby zdrowia zwrócił uwagę na zagrożenie, wynikające z tego, że w wodzie powodziowej mogą znajdować się ścieki, a także substancje chemiczne z gospodarstw rolnych i zakładów przemysłowych. Jak zaznaczono, niesie to z sobą ryzyko nie tylko zatruć, ale także legionellozy i tężca. Dlatego niezbędne jest to, by mieć ważne szczepienie przeciwko tej chorobie.

"Nie mówimy o alarmie, ale o potrzebie bardzo dużej uwagi, jeśli chodzi o prewencję"- powiedział w wywiadzie radiowym szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach Emilii-Romanii Raffaele Donini.

Mieszkańcom i ochotnikom zalecono picie wyłącznie bezpiecznej wody pitnej, wyrzucenie potencjalnie skażonej żywności i napojów, kalosze lub ciężkie obuwie i nieprzemakalne rękawice podczas sprzątania, używanie preparatów przeciwko komarom i unikanie ukąszeń. Ponadto zaapelowano o to, by nie dopuszczać dzieci do stojącej wody powodziowej.

Władze medyczne prowincji Forli- Cesena zorganizowały szczepienia przeciwko tężcowi dla osób dorosłych, zwłaszcza tych, które prowadzą prace w zalanych budynkach i nie przyjęły dawki przypominającej w ciągu ostatnich ponad 10 lat.

Podobna akcja szczepień zostanie zainaugurowana w piątek w miejscowościach w rejonie Rawenny.

Z Forli Sylwia Wysocka