Włochy: Pierwszy samochód przejechał po nowym moście w Genui

Pierwszy samochód przejechał w poniedziałek po nowym moście w Genui, na północy Włoch, który zastąpi konstrukcję, jaka runęła tam w sierpniu 2018 roku. W katastrofie zginęły wtedy 43 osoby. Nowy most zaprojektował światowej sławy architekt Renzo Piano.

W aucie, które pierwsze przejechało przez most, był prezes budującej go firmy Pietro Salini.

W sobotę pieszo przeszli po nim burmistrz Genui, nadzwyczajny komisarz do spraw odbudowy Marco Bucci i szef władz regionu Liguria Giovanni Toti.

Inwestycja będzie kosztować około 200 milionów euro. Ma być gotowa w najbliższych miesiącach.

Wciąż nie jest jasne, co było przyczyną zawalenia się pełnego przejeżdżających samochodów mostu Morandiego 14 sierpnia 2018 roku, w dniu szczytu wakacyjnych wyjazdów. Najbardziej prawdopodobną hipotezą są wieloletnie zaniedbania w jego konserwacji i być może także błędy konstrukcyjne.

Dotychczasowemu zarządcy odcinka autostrady, w skład której wchodził most Morandiego, czyli spółce Atlantia, grozi utrata koncesji. To tej firmie zarzuca się brak podjęcia działań, które mogłyby nie dopuścić do katastrofy.