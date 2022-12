Włochy: Piłka Messiego i inne groźne petardy- konfiskaty w całym kraju

W całych Włoszech przed Sylwestrem policjanci i karabinierzy konfiskują tony nielegalnych i niebezpiecznych rac i petard. Jedną z nich nazwano "piłką Messiego". Szczególnie groźne materiały pirotechniczne sprzedawane są w Neapolu, gdzie powitanie roku jest tradycyjnie wyjątkowo huczne.

Skrupulatne kontrole w sklepach i hurtowniach prowadzone są między innymi w mieście pod Wezuwiuszem. W Neapolu funkcjonariusze odkryli i skonfiskowali sprzedawane tam potężne petardy o wadze trzech kilogramów pod nazwą "bomba Kvara" , na cześć gruzińskiego piłkarza Chwiczy Kwaracchelii, grającego w klubie Napoli.

"Takie materiały wybuchowe mogą być śmiertelnie niebezpieczne"- ostrzegł porucznik karabinierów Gaetano Savarese. Jak ujawnił, po konfiskacie wraz z innymi karabinierami przeprowadził kontrolowaną eksplozję "bomby Kvary".

"Pozostawiła krater o średnicy jednego metra. Jeśli ktoś odpali ją z odległości 10 metrów lub mniejszej naprawdę ryzykuje życiem"- dodał.

Siły porządkowe w całych Włoszech konfiskują liczne pozbawione atestów fajerwerki. Na Sardynii alarm wywołała ogromna "piłka Messiego" na cześć argentyńskiego piłkarza. Odpalana na balkonie może zniszczyć cały pokój.

Funkcjonariusze zauważają, że często sprzedawane na straganach fajerwerki są przechowywane w niewłaściwych warunkach, a petarda namoknięta deszczem lub trzymana w wilgoci stanowi duże zagrożenie.

Cztery tony materiałów pirotechnicznych skonfiskowała policja w Palermo na Sycylii, a setki kilogramów w Rzymie, Pescarze, Materze; w sumie- jak odnotowano- we wszystkich włoskich regionach.

W wielu miastach burmistrzowie wprowadzili zakaz odpalania petard i rac w noc sylwestrową oraz kary za jego łamanie w wysokości do 500 euro. Takie rozporządzenia wydano na przykład w Rzymie i Turynie. Władze kilku innych miast ograniczyły się do zaleceń, by nie używać materiałów pirotechnicznych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka