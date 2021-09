Włochy: Pisarka, która przeżyła niemiecki Auschwitz podziękowała papieżowi za słowa o antysemityzmie

90-letnia, urodzona na Węgrzech, pisarka Edith Bruck, która przeżyła niemiecki Auschwitz, podziękowała papieżowi Franciszkowi w liście za jego słowa o antysemityzmie wypowiedziane podczas wizyty w Budapeszcie i na Słowacji.

Bruck, która trafiła do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz w wieku 13 lat, napisała list z podziękowaniami dla papieża, wręczony mu na pokładzie samolotu przez jednego dziennikarzy podczas lotu z Bratysławy do Rzymu w środę.

Pisarka mieszkająca w Rzymie napisała do Franciszka: "Twoje słowa na temat antysemityzmu, który nie został nigdy wykorzeniony, są bardziej aktualne niż kiedykolwiek nie tylko w krajach, jakie odwiedziłeś, ale w całej Europie".

List podpisała: "Twoja siostra Edith". Papież odwiedził w lutym pisarkę w jej domu w Wiecznym Mieście.

Zarówno w Budapeszcie, jak i w Bratysławie papież spotkał się ze wspólnotą żydowską. Mówił, że antysemityzm, który "czai się w Europie", jest jak "lont" i że trzeba go "przeciąć". W Bratysławie przy pomniku ofiar Holokaustu potępiał wszelkie formy antysemityzmu.

W samolocie powiedział dziennikarzom, że antysemityzm w Europie "rośnie znowu".

"To coś bardzo złego" - dodał.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków zginęła w niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

Z Rzymu Sylwia Wysocka