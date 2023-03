Włochy: Piza jako pierwsza na świecie powita w sobotę 2024 rok

Piza powita w sobotę nowy 2024 rok. Jak zawsze, 25 marca w tym włoskim mieście zgodnie z tą wyjątkową i wielowiekową tradycją odbywają się obchody powitania nowego roku, ponad dziewięć miesięcy wcześniej niż wszędzie na świecie.

Kulminacyjny moment nastąpi w południe w katedrze, gdzie odbędzie się ceremonia Promienia Słonecznego. Nawiązuje ona do tradycji, zgodnie z którą nadejście nowego roku wyznaczał zegar słoneczny przy głównym ołtarzu. Począwszy od XIX wieku przywrócono go w innej formie: w samo południe promień słońca wpadający przez okno głównej nawy oświetla półeczkę w kształcie jajka nad jednym z filarów. Do tego potrzebna jest słoneczna pogoda, na którą zawsze liczą uczestnicy tego wydarzenia.

Tradycję witania nowego roku tego dnia potwierdzają dokumenty z X wieku, wskazujące, że w Pizie zbiegało się ono z uroczystością Zwiastowania Pańskiego.

Do XVII wieku obowiązywał tam tzw. kalendarz pizański, który wyprzedzał tradycyjny o 9 miesięcy i tydzień.

Zwyczaj organizacji uroczystego świętowania tego niezwykłego "sylwestra" wiosną jest kultywowany z myślą o mieszkańcach oraz licznie przybywających turystach. Zorganizowano dla nich specjalne wizyty w muzeach i zabytkach.

Obchody zainauguruje przed południem historyczny orszak, który wyruszy spod magistratu i przejdzie przez świątecznie udekorowane centrum do katedry.

Zapowiedziano także pokazy strzelania z kuszy i łuku oraz średniowiecznej szermierki.

Wieczorem w Pizie odbędą się spektakle uliczne i koncerty. Nie zabraknie też pokazów pirotechnicznych.

Restauracje w mieście Krzywej Wieży zapraszają na uroczyste kolacje, przypominające te sylwestrowe.