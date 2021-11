Włochy: Plan komisarza do spraw pandemii: 4,6 mln szczepień w 12 dni

4,6 miliona szczepień przeciwko Covid-19 od 1 do 12 grudnia - taki minimalny cel wyznaczył włoski nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo w liście do władz regionów kraju. Zaapelował o jak największe zaangażowanie, by plan ten zrealizować.

Wykonywanie około 400 tysięcy szczepień dziennie zakłada plan przedstawiony przez komisarza w okólniku, o którym poinformowały włoskie media. Generał zwrócił w nim uwagę na konieczność wykorzystania w związku z obecną sytuacją epidemiczną wszystkich dostępnych środków, by przyspieszyć kampanię szczepień, także trzecią dawką. Otrzymało ją dotąd ponad 6 milionów mieszkańców Włoch, czyli jedna dziesiąta całej populacji.

Po dwóch dawkach szczepionki jest 84 procent ludności w wieku powyżej 12 lat. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie.

Notuje się boom zapisów na trzecią dawkę, a do wielu punktów szczepień ustawiają się długie kolejki.