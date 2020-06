Włochy: Płytą winylową można zapłacić za pizzę

Za pizzę można zapłacić płytą winylową- tę oryginalną ofertę ma pizzeria we Florencji, która chce wzbogacić swoją płytotekę. Każdy winyl jest wyceniany na podstawie specjalistycznych cenników. Można dostać zniżkę, a w przypadku rarytasów - zjeść kolację gratis.

W czasach kryzysu po miesiącach zamknięcia z powodu pandemii lokale gastronomiczne we Włoszech szukają rozmaitych sposobów, by przyciągnąć klientów, którzy nadal powoli wracają do swoich ulubionych miejsc.

Z niezwykłą inicjatywą wystąpiła jedna z florenckich pizzerii, która jako zapłatę przyjmuje również używane, ale nie zgrane płyty winylowe. Najmilej widziane są muzyczne "białe kruki".

Jak zapowiedziano przedstawiając ofertę, wycena płyty odbywa się w obecności klienta przy pomocy specjalnego portalu dla kolekcjonerów.

Za winyle zje się tylko na miejscu; nie można płacąc tą "walutą" zamówić pizzy z dostawą do domu lub na wynos.

Po zjedzonej kolacji, z chwilą otrzymania rachunku klient może najpierw dać płytę lub płyty do wyceny. Od ich wartości zależy to, czy dostanie zniżkę, czy też winyle pokryją całość posiłku. Jeśli ich wartość jest nawet wyższa, lokal wystawi bon do wykorzystania przy następnej okazji.