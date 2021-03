Włochy: Pod rzymską Chmurą oczekiwanie na wolną dawkę szczepionki pod koniec dnia

Wiele osób we Włoszech dosłownie potraktowało informację, że pod koniec dnia niewykorzystane dawki szczepionki będą podawane tym, którzy akurat będą w pobliżu. Żadna z osób czekających pod wielkim centrum szczepień w Rzymie na wolną dawkę nie została przyjęta.

Jeden z większych punktów szczepień w Wiecznym Mieście znajduje się w dzielnicy Eur, w nowoczesnym centrum kongresowym Nuvola (Chmura) przy arterii szybkiego ruchu via Colombo.

W późne piątkowe popołudnie zgromadziło się przed budynkiem kilkanaście osób. Tego dnia, po czterech dniach przerwy we Włoszech wznowiono szczepienia preparatem AstraZeneca po tym, gdy Europejska Agencja Leków uznała go za skuteczny i bezpieczny.

"Przyszłam tu, ponieważ usłyszałam w telewizji komisarza do spraw pandemii, który dosłownie powiedział, że pod koniec dnia szczepień, aby nie zmarnowała się żadna dawka z fiolki, zostanie zaszczepiony każdy, kto przechodzi"- powiedziała PAP kobieta w średnim wieku. Jak wyjaśniła, postanowiła sprawdzić, jak działa to w praktyce.

Przyznała zarazem: "Mam prawie 60 lat, na nic nie choruję, więc nie mam prawa pierwszeństwa do szczepionki przeciwko Covid-19. Skoro jednak zapadła decyzja, że można zaszczepić każdego, kto będzie gotów, chcę zobaczyć, czy tak faktycznie jest".

Kobieta stała razem z innymi osobami, które przyglądały się ludziom wchodzącym na umówione szczepienia do futurystycznego, sugestywnego gmachu. Wszyscy czekali też na moment zakończenia szczepień w nadziei na to, że zostały wolne dawki i zostaną poproszeni do środka. Ich nadzieja była tym większa - jak wyznali - że był to dzień wznowienia szczepień preparatem AstraZeneca. Liczyli po cichu na to, że nie przyjdą wszyscy zapisani.

Jeden z mężczyzn miał przy sobie gazetę z informacją o rozporządzeniu nadzwyczajnego komisarza generała Francesco Paolo Figliuolo, który zarządził podawanie szczepionki każdemu , kto jest "dostępny" pod koniec dnia.

"Generał wydał rozkaz, to poważna sprawa i ja tak to traktuję"- stwierdził rzymianin.

Do oczekujących wyszła przedstawicielka personelu medycznego, która ogłosiła, że nikt nie zostanie zaproszony na szczepienie i poradziła wszystkim iść do domu.

Okazało się, że nie ma szansy na to, by wejść na szczepienie "z ulicy". W punkcie szczepień jest rezerwowa lista osób, mających z różnych powodów pierwszeństwo na obecnym etapie kampanii. To do nich dzwonią medycy i zapraszają niemal w ostatniej chwili.

"Przekonałam się, że muszę czekać na swoją kolej i że cudów nie ma, bo sformułowanie o szczepieniu każdego, kto przechodzi, jest tylko przenośnią"- powiedziała rozmówczyni PAP odchodząc spod rzymskiej "Chmury".

Z Rzymu Sylwia Wysocka