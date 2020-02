Włochy: Podziemny arsenał znaleziono na Sycylii

Skład broni zakopany dwa metry pod ziemią znaleźli w piątek funkcjonariusze włoskiej Gwardii Finansowej w Katanii na Sycylii. Cały arsenał był gotowy do użycia - orzekli specjaliści. Każda sztuka broni była szczelnie opakowana i dokładnie opisana.

Podziemny skład odkryto w pobliżu klubu na plaży - podały lokalne media.

W arsenale znajdowały się 24 pistolety, kilka karabinów, a także 3 tysiące sztuk amunicji, w tym używanej w wojsku i policji.

Wszczęto śledztwo, by ustalić, do kogo należał pokaźny magazyn, ale według policji wiele wskazuje na to, że trop prowadzi do sycylijskiej mafii, cosa nostra, prowadzącej od lat krwawe porachunki przy użyciu broni palnej.

Media przypominają, że dużo broni, która jest w nielegalnym obrocie we Włoszech, pochodzi z czasów wojny w byłej Jugosławii. Używana jest głównie przez mafijne gangi na południu kraju.